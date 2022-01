PressFocus Na zdjęciu: Aaron Ramsey

Arsenal jest kolejnym klubem, który jest zainteresowany sprowadzeniem Aarona Ramsey’a z powrotem do Premier League. Po 31-letniego reprezentanta Walii z każdym dniem ustawia się coraz dłuższa kolejka chętnych.

Aaron Ramsey nie ma już przyszłości w Juventusie i prawdopodobnie odejdzie z włoskiego klubu podczas styczniowego okna transferowego

Walijczyk jest łączony z kilkoma klubami angielskiej Premier League

Doświadczony pomocnik znajduje się także w kręgu zainteresowań Arsenalu

Ramsey ponownie zagra w Arsenalu?

Aaron Ramsey od lipca 2019 roku jest zawodnikiem Juventusu, do którego dołączył na zasadzie wolnego transferu z Arsenalu. Nigdy nie zdołał jednak wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Starej Damy, a jego rola w zespole z każdym miesiącem jest coraz mniejsza. W tym sezonie Walijczyk wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach Serie A i otrzymał już od władz klubu “zielone światło” na odejście jeszcze podczas styczniowego okna transferowego.

Na brak zainteresowania 31-letni pomocnik nie może narzekać, a najbardziej prawdopodobny wydaje się być jego powrót do Premier League. W ostatnich dniach media informowały o zainteresowaniu jego osobą ze strony Burnley, Crystal Palace, Evertonu i Newcastle United, a teraz miał dołączyć do nich kolejny klub.

Jak informuje The Sun, zainteresowani sprowadzeniem Ramsey’a z powrotem na Emirates Stadium są przedstawiciele Arsenalu. Reprezentant Walii był zawodnikiem Kanonierów w latach 2008-2019, z przerwami na wypożyczenia do Nottingham Forest i Cardiff City. W drużynie z północnego Londynu rozegrał 371 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 65 bramek i dokładając do tego tyle samo asyst.

