Arsenal prowadził rozmowy z przedstawicielami Alvaro Moraty - poinformował serwis The Athletic. Ostatecznie do porozumienia nie doszło, a napastnik trafił do Galatasaray.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal odbył rozmowy z Alvaro Moratą

Arsenal przez całe styczniowe okno transferowe poszukiwał nowego napastnika, o którego prosił Mikel Arteta. Ostatecznie Kanonierzy nie zdecydowali się na żadne wzmocnienie, ale odbyte już rozmowy mogą poskutkować przy okazji letnich negocjacji. Z przeprowadzką na Emirates Stadium są łączeni przede wszystkim: Benjamin Sesko, Aleksander Isak, Ollie Watkins i Viktor Gyokeres.

Co ciekawe, w końcówce okna Arsenal zdecydował się także na kontakt z dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem. Serwis The Athletic ujawnił, że Kanonierzy odbyli rozmowy z przedstawicielami Alvaro Moraty. Jak już wiemy, z transferu byłego gwiazdora Realu Madryt do Anglii też nic nie wynikło, a on sam przeniósł się na wypożyczenie do Galatasaray.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Alvaro Morata formalnie jest obecnie zawodnikiem Milanu, do którego trafił latem 2024 roku z Atletico Madryt. Jednak na San Siro nie odnalazł się najlepiej, co poskutkowało szybką przeprowadzką do Turcji. Galatasaray ma opcję wykupu 32-latka po zakończeniu wypożyczenia.

Hiszpan to prawdziwy kolekcjoner wielkich klubów, bo w przeszłości oprócz wspomnianych już drużyn reprezentował także barwy Juventusu oraz Chelsea. Gdyby trafił do Arsenalu, mógłby dopisać do swojego CV kolejnego światowego giganta.