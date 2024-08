Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Armando Broja

Armando Broja wzmocni Ipswich Town

Armando Broja niemalże od początku piłkarskiej kariery jest związany z Chelsea. Albański napastnik piął się po wszystkich szczeblach wiekowych, aż w końcu trafił do seniorskiej drużyny „The Blues”. Londyński klub wiązał ogromne na nadzieje z tym zawodnikiem, ale jak do tej pory 22-latek nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Chelsea od tygodni próbuje znaleźć rozwiązanie, aby Armando Broja trafił na wypożyczenie do klubu, gdzie grałby pierwsze skrzypce. No i właśnie udało im się to dopiąć. Fabrizio Romano poinformował, że reprezentant Albanii wkrótce zasili szeregi beniaminka Premier League – Ipswich Town. Strony zaplanowały już testy medyczne, jednak dokładna data nie została zdradzona przez włoskiego dziennikarza.

Przeprowadzka Armando Broji do Ipswich Town będzie na zasadzie wypożyczenia. Obecnie beniaminek Premier League prowadzi rozmowy z Chelsea w sprawie klauzuli wykupu, która może być obowiązkowa. Fabrizio Romano pokusił się już o słynne „Here we go”.

Armando Broja do tej pory w koszulce seniorskiej drużyny Chelsea zaliczył 38 występów. 22-letni napastnik w tym czasie zdołał zdobyć tylko trzy bramki oraz zaliczyć jedną asystę. Ipswich Town z pewnością liczy, że Albańczyk szybko przebije te liczby.

