Arkadiusz Milik pauzuje od czerwca 2024 roku. Juventus zapewne latem będzie dążył do rozstania. Jaka przyszłość czeka Polaka? Dla Goal.pl mówi o nim dziennikarz Gianluca Di Marzio.

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik znajdzie nowy klub?

Arkadiusz Milik podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na Euro 2024. Na boisko miał wrócić zaraz po starcie nowego sezonu, ale podczas procesu rekonwalescencji doszło do wielu problemów, które tylko go opóźniły. Gdy polski napastnik był już naprawdę blisko ponownego pojawienia się na murawie, doznał kolejnego urazu. W tym sezonie na pewno nie zagra.

Blisko roczna absencja sprawia, że przyszłość Milika stoi pod olbrzymim znakiem zapytania. Z medialnych doniesień wynika, że Juventus zupełnie już na niego nie liczy i zamierza go pożegnać podczas letniego okienka. Pojawiły się nawet sugestie, że strony przedwcześnie rozwiążą obowiązującą umowę. Niezależnie od decyzji włoskiego giganta, znalezienie nowego klubu może być dla niego poważnym problemem. O sytuacji Polaka opowiedział dla Goal.pl dziennikarz Gianluca Di Marzio.

– W przypadku Milika wiele będzie zależało od warunków, bo w tym sezonie nie grał. Miał wiele problemów i urazów. Trudno powiedzieć o nim wiele, gdyż nie miał okazji grać. Żaden klub nie wie, jak się czuje, więc latem będzie mu ciężko – uważa Di Marzio.

Jeśli Milik wróciłby do optymalnej dyspozycji, z pewnością wiele klubów byłoby nim zainteresowanych. Obecnie przeżywa bardzo trudne chwile, co negatywnie wpływa na jego pozycję na rynku. Niewykluczone, że któryś z włoskich klubów podejmie ryzyko i spróbuje go odbudować.