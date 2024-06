Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Gueler

Arda Gueler zostanie w Realu Madryt na kolejny sezon

Arda Gueler w ostatnim sezonie nie był podstawowym zawodnikiem Realu Madryt, a mimo to pokazał się z bardzo dobrej strony. Ofensywny pomocnik pierwszą część kampanii spędził w gabinetach lekarskich, gdzie leczył kilka kontuzji, a później ciężko było mu wskoczyć do pierwszego składu Królewskich. Utalentowany 19-latek pod koniec sezonu La Ligi zaimponował jednak niesamowitą skutecznością – na boisku spędził 373 minuty i zdobył aż 6 bramek.

To przykuło uwagę innych europejskich klubów, które złożyły do Realu Madryt zapytania w sprawie ewentualnego wypożyczenia tureckiej perełki. Stanowisko mistrza Hiszpanii, jak i samego piłkarza jest jednak jasne – Arda Gueler zostanie na Santiago Bernabeu i będzie walczył o miejsce w wyjściowej jedenastce. W letnim okienku transferowym do zespołu Los Blancos dołączyli Kylian Mbappe oraz Endrick, więc o minuty na pewno nie będzie łatwo.

Sześciokrotny reprezentant Turcji jest ambitny, a swojej jakości nie musi już udowadniać. Arda Gueler obecnie przygotowuje się do mistrzostw Europy, na które pojedzie ze swoją drużyną narodową. Jego bilans w kadrze to 6 meczów i 1 gol. 19-letni pomocnik przed przenosinami do czempiona La Ligi występował w rodzimym Fenerbahce Stambuł.