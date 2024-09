Manchester United oraz Liverpool szukają na rynku nowego lewego obrońcy. Obaj giganci interesują się zawodnikiem Fulham, Antoneem Robinsonem - podaje The Sun.

Źródło: The Sun

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Antonee Robinson

Antonee Robinson na radarze gigantów Premier League

Zarówno Manchester United, jak i Liverpool ma poważne problemy z obsadą pozycji lewego obrońcy. Dlatego włodarze angielskich gigantów chcą sprowadzić nowego defensora już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Co ciekawe, odwieczni rywale najprawdopodobniej staną do walki o podpis jednego zawodnika.

Uwagę Manchesteru United oraz Liverpoolu przykuł bowiem Antonee Robinson, który jest bardzo ważnym piłkarzem Fulham. 46-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych nie będzie jednak łatwo wyciągnąć z Londynu. Kontrakt 27-latka obowiązuje aż do 30 czerwca 2028 roku, co sprawia, że popularni The Whites mają jego przyszłość pod kontrolą.

Erik ten Hag w tym momencie na pozycji lewego obrońcy dysponuje takimi zawodnikami jak Luke Shaw oraz Tyrell Malacia. Na papierze nie wygląda to źle, ale obaj piłkarze są podatni na kontuzje i nawet teraz pauzują z powodu urazów. Natomiast Arne Slot na boku defensywy może liczyć na Andrew Robertsona, a także Konstantinosa Tsimikasa.

Nic więc dziwnego, że oba kluby są zainteresowane pozyskaniem gwiazdy Fulham, jaką bez wątpienia jest Antonee Robinson. Serwis “Transfermarkt” wycenia Amerykanina na 25 milionów euro. W obecnym sezonie wahadłowy rozegrał 5 meczów i zaliczył 2 asysty.