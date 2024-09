Martial wybrał nowy klub. Sensacyjny kierunek

Anthony Martial osiągnął wstępne porozumienie z AEK-iem Ateny w sprawie indywidualnego kontraktu - podaje Matteo Moretto z Relevo.com. Napastnik jest o krok od transferu do ligi greckiej.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial dołączy do AEK-u Ateny

Anthony Martial pozostaje bez klubu od momentu opuszczenia Manchesteru United. Przypomnijmy, że 28-letni napastnik rozstał się z Czerwonymi Diabłami na początku lipca, gdy wygasła jego umowa. Strony nie uzgodniły nowego kontraktu, a to oznacza, że francuski snajper może dołączyć do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Olympique’u Lyon podjął już decyzję, gdzie będzie kontynuował swoją karierę, a jego wybór może zaskakiwać. Jak ujawnił Matteo Moretto z hiszpańskiego portalu “Relevo.com”, Anthony Martial osiągnął wstępne porozumienie z AEK-iem Ateny w kwestii przeprowadzki do greckiej drużyny.

30-krotny reprezentant Francji wcześniej był łączony z Flamengo czy Lille, jednak wygląda na to, że ostatecznie wyląduje w Grecji. Co ciekawe, dyrektorem technicznym AEK-u Ateny jest Radosław Kucharski, który w przeszłości pracował w Legii Warszawa. Przy okazji tego transferu mamy więc polski akcent.

Anthony Martial występował w barwach Manchesteru United od września 2015 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 60 milionów euro z AS Monaco. Angielski gigant pokładał większe nadzieje w napastniku. Bilans atakującego w zespole Czerwonych Diabłów to 317 meczów, 90 bramek oraz 47 asyst.