Pressfocus Na zdjęciu: Joao Felix

Chelsea chce, aby jej szeregi zasilił Joao Felix. Atletico jest otwarte na odejście Portugalczyka. Angielski klub ma plan na jego angaż.

Za jakiś czas mają odbyć się rozmowy Chelsea z Atletico

Ich tematem będzie Joao Felix

Angielski klub zaplanował jak może sprowadzić Portugalczyka

Felix w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea ma wiele do poprawy, między innymi w kwestii wyników. The Blues to dopiero dziewiąta drużyna w tabeli Premier League. Fakt ten nie może dziwić, jeżeli spojrzy się na liczbę bramek zdobytych przez londyńczyków. Tych jest tylko 17, co jest dorobkiem znacznie gorszym, niż kluby, które ma zamiar wyprzedzić Chelsea.

Właściciel Chelsea ma świadomość konieczności wzmocnienia ofensywy. Zwłaszcza, że poważnej kontuzji doznał Armando Broja. W kręgu zainteresować The Blues znajduje się Joao Felix. Portugalczyk nie odnajduje się dobrze u Diego Simeone. 23-latek w bieżącej kampanii często jest rezerwowym, wiec na murawie spędził trochę ponad 800 minut. W tym czasie strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty.

Atletico jest otwarte na rozstanie z Felixem. Hiszpański klub oczekuje jednak fortuny za Portugalczyka. Los Colchoneros mogą sobie pozwolić na ogromną wyceną 23-latka, ponieważ interesują się nim takie marki jak: PSG, Manchester United, czy Chelsea. Paryżanie mają dobrze obsadzony atak, a Czerwone Diabły koncentrują się na kupnie Gakpo. Londyńczycy mają zamiar przystąpić do rozmów z Atletico. Intencją The Blues jest zaproponowanie ekipie z Madrytu wypożyczenia Felixa. Można się domyślić, że w umowie znalazłby się obowiązek wykupu Portugalczyka. W interesie Atletico nie byłoby bowiem tymczasowe oddawanie Portugalczyka z opcją wykupu.

