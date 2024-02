Andy Robertson zaliczy głośny transfer? Liverpool może stracić gwiazdę

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Andrew Robertson

Andy Robertson jest podporą Liverpoolu

Okazuje się, że Szkot wkrótce może opuścić Anfield

Lewy obrońca stał się celem Bayernu Monachium

Andy Robertson zamieni Liverpool na Bayern Monachium?

Bayern Monachium powoli godzi się z faktem, że Alphonso Davies latem 2024 roku opuści klub. W tej sytuacji Bawarczycy coraz śmielej rozglądają się na rynku transferowym w poszukiwaniu następcy Kanadyjczyka. Jak informuje serwis Daily Mail, jednym z kandydatów stał się Andy Robertson z Liverpoolu.

Nie da się ukryć, że byłby to co najmniej zaskakujący transfer. Blisko 30-letni Szkot w ostatnich latach pełnił niezwykle ważną funkcję w drużynie The Reds. Możliwe, że po odejściu Juergena Kloppa zawodnik również będzie chciał się zdecydować na podjęcie nowego wyzwania.

W barwach Liverpoolu Robertson rozegrał 282 mecze, zdobył w nich 9 goli i zanotował 64 asysty. Z klubem sięgnął m.in. po mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów.

