Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Andrey Santos

Andrey Santos wzbudza zainteresowanie gigantów

Andrey Santos przed sezonem 2024/2025 został wypożyczony z Chelsea do Strasbourga. 20-letni pomocnik nie miałby szans na pierwszy skład w drużynie The Blues, dlatego czasowo powędrował do francuskiego klubu, który ma tego samego właściciela. Transfer brazylijskiego zawodnika do Ligue 1 okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ młody piłkarz doskonale odnalazł się na tamtejszych boiskach, co pokazują jego statystyki.

W aktualnej kampanii reprezentant Brazylii rozegrał 18 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 2 asysty. To nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, którzy bacznie monitorują postępy bardzo utalentowanego piłkarza. Jak dowiedział się hiszpański dziennik “AS”, Andrey Santos znajduje się na radarach dwóch potentatów odpowiednio z Niemiec oraz Włoch. Chodzi o Bayern Monachium i AC Milan, którzy mają interesować się zdolnym pomocnikiem.

W tym momencie nie wiadomo, jakie plany co do tego zawodnika mają włodarze Chelsea. W londyńskim zespole panuje ogromna konkurencja, ale jeśli dwudziestolatek nadal będzie imponował tak wysoką formą, to na pewno otrzyma jakąś szansę od trenera ekipy Niebieskich, Enzo Mareski. Mierzący 180 centymetrów Brazylijczyk trafił na Stamford Bridge w 2023 roku za 12,5 miliona euro ze swojego macierzystego klubu, czyli Vasco da Gamy.