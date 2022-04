PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Carlo Ancelotti chce w przyszłym sezonie trenować Antonio Ruedigera. Włoch planuje już kadrę Realu Madryt na przyszły sezon, a Niemiec znajduje się na szczycie jego listy wymarzonych wzmocnień.

Carlo Ancelotti wierzy, że zostanie w Realu Madryt na przyszły sezon

Włoch chciałby, by Królewscy sprowadzili Antonio Ruedigera

Los Blancos zdają się prowadzić w wyścigu o podpis niemieckiego stopera

Ruediger faworytem Ancelottiego

Coraz poważniejszy wydaje się temat transferu Antonio Ruedigera do Realu Madryt. Już w ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że Królewscy powrócili do negocjacji z Niemcem. Na początku roku zawodnik odstraszył rekordowych mistrzów Hiszpanii swoimi żądaniami finansowymi, ale ostatnio wiele się zmieniło. 29-latek rozegrał świetne spotkanie na Santiago Bernabeu, gdy Chelsea była o włos od wyeliminowania gospodarzy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Ponadto agenci zawodnika są otwarci na negocjacje i mogą obniżyć wymagania finansowe swojego klienta. Sam Ruediger marzy o grze w białej koszulce.

W ubiegły piątek Carlo Ancelotti spotkał się z Florentino Perezem. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej strategii dotyczącej kształtu kadry drużyny w przyszłym sezonie. Jednym z graczy, o których poprosił Włoch, był właśnie niemiecki środkowy obrońca. 62-latek jest zadowolony z duetu David Alaba – Eder Militao, ale uważa, że pozycja ta wymaga większej konkurencji. Ponadto sprowadzenie obecnego defensora Chelsea pozwoliłoby wrócić Alabie na lewą stronę defensywy, gdzie w bieżącym sezonie Real ma wielkie problemy. Wygląda zatem na to, że wszystkie strony są skore do negocjacji i mają wspólny cel. Teraz muszą jednak ustalić warunki finansowe, co zwykle jest najtrudniejszym z elementów rozmów.

Ruediger rozegrał w tym sezonie 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i cztery asysty.

Manchester City Real Madryt 1.55 4.45 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2022 03:40 .

