Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez w poniedziałek podpisze kontrakt z Atletico Madryt

Atletico Madryt zbliża się do finalizacji jednego z najdroższych transferów w historii klubu. Od kilku dni wiadomo, że piłkarzem Los Colchoneros zostanie Julian Alvarez. Argentyńczyk był niezadowolony ze swojej sytuacji w Manchesterze City, więc zdecydował się na zmianę barw klubowych.

Hiszpański klub zapłaci Obywatelom aż 75 milionów euro plus dodatkowe 20 mln w formie bonusów. Oznacza to, że Alvarez zostanie drugim najdroższym piłkarzem w historii Atletico. Zespół z Wanda Metropolitano więcej zapłacił tylko za angaż Joao Felixa, który w 2019 roku przyszedł do klubu za 127 milionów euro.

Jak poinformował Fabrizio Romano zawodnik zjawi się w Madrycie w najbliższą niedzielę. Atletico zarezerwowało dla gwiazdora prywatny lot z Manchesteru do Madrytu. Dzień później, czyli w poniedziałek (12 sierpnia) odbędą się testy medyczne, po których piłkarz złoży podpis pod kontraktem. Julian Alvarez zwiążę się z Los Rojiblancos pięcioletnią umową.

Manchester City na sprzedaży 24-latka zarobi ogromne pieniądze. Biorąc pod uwagę fakt, że zapłacili za niego zaledwie 21 milionów euro, zysk na transakcji z udziałem Argentyńczyka wyniesie ponad 50 mln euro.

Reprezentant Argentyny spędził na Etihad Stadium dwa lata. Łącznie w barwach The Citiziens rozegrał 103 mecze, w których zdobył 36 goli i zanotował 18 asyst. Z zespołem wygrał m.in. Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie Premier League.