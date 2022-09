PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso w piątek został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Barcelony. Były gracz Chelsea przyznał, że brał pod uwagę wyłącznie transfer na Camp Nou.

Marcos Alonso rozwiązał umowę z Chelsea, po czym związał się na rok z Barceloną

W przeszłości ojciec piłkarza przez pięć sezonów reprezentował bordowo-granatowe barwy

Lewy obrońca przyznał, że brał pod uwagę tylko przenosiny na Camp Nou

“Od dawna o tym marzyłem”

W piątek wieczorem FC Barcelona poinformowała o swoim ostatnim letnim nabytku. Po sprowadzeniu Francka Kessiego, Andreasa Christensena, Raphinhi, Roberta Lewandowskiego, Julesa Kounde i Hectora Bellerina, do Dumy Katalonii dołączył Marcos Alonso. Co ciekawe, to z lewym obrońcą klub bodaj najwcześniej nawiązał kontakty. O porozumieniu między tymi stronami donoszono już od wielu miesięcy.

31-latek udzielił już pierwszego wywiadu w nowych barwach i nie krył radości z przenosin.

– Jestem bardzo szczęśliwy. Wielokrotnie podczas mojej kariery słyszałem o rozmowach z Barceloną. Wreszcie tu jestem. Mam wielką ochotę do gry. Od samego początku myślałem tylko o trafieniu tutaj. Chciałem tego już od bardzo dawna. Myślę, że to odpowiedni, kolejny krok dla mojej kariery. Rozmawiałem z trenerem i myślę, że mogę mu dać to, czego ode mnie oczekuje, a także czego wymaga zespół – wyznał wychowanek Realu Madryt. – To wyjątkowa sprawa, że mogę grać dla drużyny, w której triumfował mój ojciec. To bez wątpienia było ważnym czynnikiem – dodał były gracz Chelsea. Jego ojciec występował na Camp Nou w latach 1982-1987. Wygrał tam pięć trofeów, w tym mistrzostwo Hiszpanii w roku 1985.

Alonso w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i sześć asyst.

Czytaj więcej: Sevilla – Barcelona, czyli pierwszy poważny sprawdzian Xaviego w tym sezonie.