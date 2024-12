Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Arabia Saudyjska potencjalnym kierunkiem dla Alissona

Liverpool zdecydował się latem na zakup nowego bramkarza. Decyzją osób odpowiedzialnych za transfery na Anfield Road trafił Giorgi Mamardaszwili. Ostatecznie podjęto decyzję, że Gruzin bieżący sezon spędzi w starym klubie, czyli Valencii, do której został wypożyczony.

Transfer jednego z najlepszych bramkarzy Euro 2024 wzbudził poważne obawy odnośnie dalszej przyszłości Alissona Beckera. Z Anglii docierają sygnały, że Arne Slot wybrał już “jedynkę” na przyszłą kampanię. Między słupkami Liverpoolu ma stać Mamardaszwili.

Gdyby powyższe informacje okazały się prawdą, to prawdopodobnie będzie to oznaczało, że Alisson zostanie zmuszony do odejścia. W tej sytuacji Brazylijczyk nie będzie jednak narzekać na brak ofert. Jak donosi portal Fichajes zatrudnieniem 32-latka zainteresowane są kluby z Arabii Saudyjskiej. Kilka tamtejszych zespół jest gotowych, aby zaoferować mu lukratywny kontrakt, aby zapewnić sobie jego usługi.

Alisson obecnie wraca do treningów po kontuzji uda, która uniemożliwiła mu grę przez ostatnie sześć tygodni. Na ten moment nie wiadomo, jednak kiedy dokładnie wróci między słupki. Pod jego nieobecność w bramce The Reds występuje Caoimhin Kelleher.

Brazylijczyk to jeden z najlepszych golkiperów na świecie. Do Premier League sprowadzono go latem 2018 roku z AS Romy. Wcześniej bronił barw macierzystego klubu – Internacional Porto Alegre. Ostatnio otwarcie zakomunikował, że przed zakończeniem kariery chciałby wrócić do Brazylii i zagrać w klubie, w którym się wychował.