PressFocus Na zdjęciu: Agustin Rossi

Z kontuzją łokcia zmaga się David Ospina, dlatego Al-Nassr musiało sprowadzić nowego bramkarza. Wybór padł na Agustina Rossiego z Boca Juniors.

Agustin Rossi został nowym golkiperem Al-Nassr

27-latek trafił do Arabii Saudyjskiej z Boca Juniors

Argentyńczyk na Mrsool Park spędzi pół roku

Al-Nassr znalazło zastępcę Ospiny

Al-Nassr za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o pozyskaniu na zasadzie półrocznego wypożyczenia Agustina Rossiego z Boca Juniors. Bramkarz po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2023 roku.

Saudyjski klub za czasowe usługi 27-latka zapłacił około 1,2 miliona euro. Co ważne, w umowie nie ma opcji wykupu, ponieważ już wcześniej potwierdzono, że Argentyńczyk latem przeniesie się do Flamengo. Wówczas wygaśnie kontrakt golkipera z Boca Juniors i przeprowadzi się on za darmo do słynnej brazylijskiej drużyny.

Były młodzieżowy reprezentant “Albiceleste” z powodzeniem przywdziewał koszulkę zespołu “Los Xeneizes” od lutego 2017 roku, kiedy to trafił na La Bombonerę za 1,3 miliona euro z Estudiantes de La Plata. Argentyński bramkarz teraz dołączy do ekipy, której kapitanem od niedawna jest portugalski gwiazdor – Cristiano Ronaldo.

Agustin Rossi w 46 meczach poprzedniej kampanii wpuścił 35 goli i zachował aż 23 czyste konta. Al-Nassr aktualnie jest liderem tabeli Saudi Professional League.

