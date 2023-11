IMAGO / ChinaImages Na zdjęciu: Adrian Mierzejewski

Adrian Mierzejewski może kontynuować karierę piłkarską w Indonezji

41-krotny reprezentant Polski rozmawia z tamtejszym klubem

Zaznacza jednak, że w tym momencie nie interesują go kwestie finansowe

Adrian Mierzejewski wyląduje w Indonezji? Trwają rozmowy z nowym klubem

Adrian Mierzejewski w ostatnich latach nieco zniknął z radarów europejskich kibiców. 41-krotny reprezentant Polski wybrał ciekawą drogę na poprowadzenie swojej kariery. Wychowanek Stomilu Olsztyn grał w Al-Nassr zanim to było modne, a oprócz tego zwiedził kilka innych ciekawych kierunków, reprezentując takie kluby jak m.in.: Sydney FC, Chongqing Lifan i Shanghai Shenhua.

W ostatnim czasie popularny “Mierzej” występował w chińskim Henan FC. W tej drużynie uzbierał 52 mecze, notując 9 goli i 17 asyst. Kontrakt piłkarza z tym klubem jest ważny do końca 2023 roku i nie zostanie przedłużony.

W rozmowie z serwisem WP SportoweFakty Adrian Mierzejewski zdradził, że aktualnie rozmawia z klubem z Indonezji. Miał ofertę z drugiej ligi chińskiej, ale postanowił ją odrzucić, zaznaczając, że obecnie ma zupełnie inne priorytety i nie kieruje się kwestią finansów.

– Jeżeli miałbym wrócić do Chin, to do fajnego miasta – z międzynarodową szkołą dla dzieci, całym zapleczem do życia – powiedział.

– Mówiłem wcześniej o Bali, teraz w Indonezji jest otwarte okno transferowe, rozmawiamy. W grę wchodzi Australia, choć w tamtej lidze zaczęli sezon w październiku i kadry są dopięte. Chiny dalej biorę pod uwagę, ale musiałaby to być super opcja do życia – ocenił Mierzejewski.

