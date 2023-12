Juan Miranda przeniesie się w zimowym oknie transferowym do AC Milanu. Obrońca Realu Betis ma kosztować mniej więcej 2 miliony euro.

IMAGO / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Juan Miranda

Juan Miranda zasili AC Milan w zimowym oknie transferowym

Obrońca Realu Betis ma kosztować w granicach 2 milionów euro

Kwota transferu wynika z aktualnej umowy piłkarza

Juan Miranda zasili zimą AC Milan

Juan Miranda to 23-letni hiszpański lewy obrońca. Piłkarz z powodzeniem rywalizuje na boiskach LaLiga i w ten sposób zwrócił uwagę uznanych klubów. Wychowanek FC Barcelony był łączony m.in. z Napoli. Jednak ostatecznie wiele wskazuje na to, że niebawem zasili AC Milan.

Jak informuje Matteo Moretto z serwisu Relevo, Juan Miranda doszedł do porozumienia z władzami Rossonerich i trafi na San Siro już podczas zimowego okienka transferowego. Milan ma zapłacić za piłkarza zaledwie około 2 milionów euro, a wynika to z obecnej umowy piłkarza Betisu. Jego kontrakt dobiega końca 30 czerwca 2024 roku, zatem gdyby nie zimowy transfer, to odszedłby za darmo latem.

Co ciekawe, to także pozytywna informacja dla FC Barcelony, która otrzyma połowę z kwoty odstępnego.