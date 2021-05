Superliga wciąż realna? Założyciele projektu szykują kontratak

Superliga to temat, który ostatnio co prawda nieco ostygł. Niemniej najnowsze doniesienia Cadea Ser dają do zrozumienia, że założyciele nowych rozgrywek ostatnio intensywnie pracowali nad nową wersją projektu.

Superliga to rozgrywki, które wywołały skrajne emocje

Z planu utworzenia nowych rozgrywek wycofało się już osiem klubów. Niemniej trzy stojące za powstaniem nowego projektu wciąż są zaangażowane w jego powstanie

Barcelona, Real Madryt i Juventus są zatem zagrożone wykluczeniem z kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Superliga ma być bardziej otwarta na aspekty sportowe

Superliga wciąż jest realnym planem do zrealizowania. Co prawda miesiąc temu fiaskiem zakończyło się pierwsze podejście do startu nowego projektu, mającego być docelowo komercyjną konkurencją dla Ligi Mistrzów. Niemniej prace nad utworzeniem Superligi wciąż trwają.

We wtorek UEFA poinformowała, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko Juventusowi, Realowi Madryt i Barcelonie za nie wycofanie się z planów stworzenia nowych rozgrywek. W grę może wchodzić nawet wykluczenie z Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie.

🚨📻 Informa @ElLarguero



💥 Los fundadores de la Superliga contraatacan



🏆 Ante las amenazas de la UEFA, trabajan en una propuesta con una Superliga más abierta y donde primaría el mérito deportivo



⚽️ El proyecto no está cerrado y siguen pensando que es lo mejor para el fútbol pic.twitter.com/ARpFuvDfu8 — El Larguero (@ellarguero) May 25, 2021

Jak się jednak okazuje kluby, które stojące za powstaniem Superligi, podobno nie zrezygnowały całkowicie ze swoich planów. Cadena Ser sugeruje, że przygotowują się do misji “kontratak”. W obliczu zagrożeń ze strony Europejskiej Unii Piłkarskiej nowy plan ma być oparty na realizowaniu ambicji sportowych. “Superliga to projekt, żyjący wciąż. Cały czas trwają prace nad jak najlepszą formą dla piłki nożnej” – precyzuje założenia hiszpańska radiostacja.

Przypomnijmy, że 18 kwietnia dwanaście czołowych europejskich klubów ogłosiło powstanie Superligi. Plany utworzenia nowych rozgrywek wywołały różne emocje, a ponadto sprawiły, że kilka klubów jest w otwartym konflikcie z europejską centralą, na czele z prezydentem UEFA Aleksandrem Ceferinem.

Europejska Unia Piłkarska ostatecznie zawarła porozumienie z ośmioma klubami. Mowa o takich ekipach jak: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Inter, Milan oraz Atletico. Ustalono, że kluby wycofają się z projektu Superligi, deklarując, że w przyszłości również nie będą zaangażowane w plany powstania konkurencyjnych rozgrywek.

