Ogromny wpływ Superligi na akcje Manchesteru United

Po tym, jak Manchester United i reszta angielskich zespołów wycofała się z pomysłu utworzenia Superligi, ceny akcji Czerwonych Diabłów spadły o ponad sześć procent na nowojorskiej giełdzie.

Wartość Manchesteru United zależna od sytuacji Superligi

Daily Mail poinformował, że wartość giełdowa Manchesteru United spadła o około 150 milionów funtów po tym, jak zawieszono plan powstania europejskiej Superligi. Dziennik dodał jednak, że w momencie pojawienia się informacji o zawiązaniu nowych rozgrywek i uczestnictwa w przedsięwzięciu rekordowych mistrzów Anglii, akcje klubu wzrosły o mniej więcej taką samą wartość.

Manchester City jako pierwszy angielski klub wycofał się z idei powstania Superligi. Jego tropem poszły Czerwone Diabły, Liverpool Arsenal i Tottenham. Chelsea zrobiła to jako ostatnia.

Zrezygnowanie Manchesteru United w udziału w elitarnych rozgrywkach zbiegło się w czasie z ogłoszeniem, wedle którego wieloletni dyrektor generalny klubu, Ed Woodward, zrezygnuje ze stanowiska.

W zeszły piątek, przed ogłoszeniem planowanego powstania Superligi, akcje Manchesteru United warte były około 11,60 funta. Ogłoszenie Florentino Pereza sprawiło, iż w poniedziałek wartość akcji wzrosła aż do 12,63 funta. Wiązało się to z zainteresowaniem inwestorów i potencjalnym wzrostem przychodów dla klubów-założycieli. W nocy z wtorku na środę akcje powróciły do stanu piątkowego. Obecnie wycenia się je na 11,64 funta. Daily Mail podkreśla, że w porównaniu do momentu, gdy ogłoszono powstanie nowych rozgrywek, wartość Manchesteru United spadła o około 150 milionów funtów.

Nie jest to odosobniony przypadek. Gdy ogłoszono powstanie Superligi, cena akcji Juventusu na giełdzie wzrosła o prawie 19 procent. W wyniku zamieszania wywołanego we wtorkową noc, spadła już jednak o cztery procenty.