Sędziowie w Serie A nie mają dobrej passy

Dziennikarze wyliczyli, że arbitrzy mylili się już ponad 200 razy

Największego pecha pod tym względem ma Torino

Arbitrzy popełnili już mnóstwo błędów w obecnym sezonie

La Gazzetta dello Sport sporządziła dokumentację zawierającą listę błędów popełnionych przez sędziów w Serie A, choć nie uwzględnia ona poważniejszych problemów, takich jak nieuznane gole lub decyzję przy rzutach karnych, czy nie odgwizdanie rzutu rożnego.

Obliczono, że w obecnej kampanii Juventus miał 15 błędów arbitrów na korzyść i 12 przeciw. Inter miał 6 decyzji niepoprawnych na korzyść i 9 przeciw, wynik Milanu to 14 do 19, Napoli 6 do 6, a Romy 13 do 10. Lazio uważane jest za „najszczęśliwszą” drużynę z 20 błędami na korzyść i 10 na niekorzyść.

Na uwagę zasługuje natomiast Torino. Sędziowie mylili się zaledwie pięciokrotnie na korzyść Byków i aż 25 razy przeciwko. Co ciekawe, według analizy sięgającej początku sezonu 2020/21 to właśnie przeciwko tej drużynie arbitrzy podejmowali najczęściej błędne decyzje, a było ich aż 230 – o sto więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej drużyny.

