Jak donosi Radio Kiss Kiss, Napoli chce na drodze prawnej wykluczyć Juventus z nadchodzących Klubowych Mistrzostw Świata. Azzurri mają wnieść apelację do FIFA, by Stara Dama nie mogła wystąpić na turnieju niezależnie od rozstrzygnięć sportowej rywalizacji.

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Mecz Juventus - Napoli

Napoli chce wyrzucenia Juventusu z KMŚ

Obie drużyny walczą o udział w turnieju

Jedynym zespołem pewnym udziału w KMŚ jest Inter

Napoli chce wykluczenia Juventusu z Klubowych Mistrzostw Świata

FIFA zdecydowała się na reorganizację Klubowych Mistrzostw Świata tworząc nowy turniej z udziałem 32 drużyn, który będzie organizowany co cztery lata, począwszy od 2025 roku. Odświeżony turniej zapewni także uczestniczącym klubom wielomilionowe przychody.

We Włoszech pewny udziału jest Inter Mediolan, a o drugie miejsce “biją się” trzy zespoły. Obecnie premiowany awansem jest Juventus, który jednak w tym roku nie uczestniczy w europejskich pucharach. Prześcignąć może go Napoli, jeśli awansuje do finału Ligi Mistrzów lub Lazio wygrywając te elitarne rozgrywki. Oba scenariusze wydają się być mało realne.

Tymczasem, jak donosi Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis zlecił prawnikom Napoli sporządzenie apelu do FIFA, aby uniemożliwić Juventusowi zakwalifikowanie się do Klubowych Mistrzostw Świata argumentując wykluczeniem Starej Damy w europejskich pucharach w tym sezonie.

– Uważam, że to Napoli powinno dostać promocję na KMŚ, ponieważ Juventus został wykluczony przez UEFA z europejskich pucharów – powiedział właściciel Napoli podczas szczytu Business of Football w Londynie.

