fot. PressFocus Na zdjęciu: Juan Jesus

SSC Napoli sensacyjnie przegrało w środowym meczu 19. kolejki Serie A ze Spezią Calcio. Gol na wagę wygranej ligowego outsidera padł po niefortunnym zagraniu Juana Jesusa. W szeregach Spezii Calcio całe zawody zaliczyli Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca. Tymczasem u gospodarzy do 69 minuty grał Piotr Zieliński.

SSC Napoli poniosło w w środowy wieczór czwartą porażkę w sezonie

Azzurri nie dali rady pokonać Ivana Provedela w bramce rywali

Ekipa Luciano Spallettiego w ostatnich trzech spotkaniach u siebie w lidze włoskiej za każdym razem przegrywała

Napoli z wpadką

SSC Napoli przystępowało do potyczki z ekipą Thiago Motty, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Azzurri byli jednocześnie opromienieni wygrana nad Milanem kilka dni temu. Tymczasem Spezia nie wygrała od ośmiu spotkań, więc zdecydowanym faworytem do wygranej byli gospodarze.

W pierwszej odsłonie spotkania padło tylko jedno trafienie. Jego autorem był Juan Jesus, który po niefortunnej interwencji skierował piłkę głową do własnej bramki w 37. minucie. Chociaż to gospodarze byli stroną dominującą, a goście w pierwszej połowie nie oddali nawet jednego celnego strzału, to do szatni na przerwę w lepszych nastrojach udali się zawodnicy Spezii.

Zobacz także: tabela Serie A

W drugiej części miało miejsce dosłownie oblężenie bramki goście przez podopiecznych Luciano Spallettiego. Azzurri robili, co w ich mocy, aby doprowadzić do wyrównania. Swoje okazje mieli między innymi Hirving Lozano, czy Giovanni Di Lorenzo, ale ostatecznie nie udało im się wygrać i niespodziewana porażka Napoli stała się faktem.