fot. Imago / Juan Jos / LaPresse Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus cały czas nie może być pewny gry w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii

Poniedziałek 22 maja może być kluczowy dla przyszłości klubu, który ma poznać werdykt Federalnego Sądu Apelacyjnego

Sprawa dotyczy “manewrów płacowych”, których mieli dopuścić się przedstawiciele władz ekipy z Turynu

Juventus w oczekiwaniu na decyzję

Juventus cały czas zmaga się z kłopotami związanymi z dochodzeniem w sprawie zysków kapitałowych. Klub z Turynu został już ukarany odjęciem 15 punktów, co ostatecznie zostało anulowane 20 kwietnie po odwołaniu giganta Serie A. Kolejny werdykt w sprawie ma mieć miejsce 22 maja.

Rozprawa dotycząca Juventusu jest zaplanowane na godzinę 10:00. W związku z tym można spodziewać się informacji w sprawie turyńskiej ekipy w poniedziałkowe popołudnie. Najbardziej prawdopodobne scenariusze są dwa. Łagodniejszy polegałby na tym, że Juventus zostanie ukarany odjęciem dziewięciu punktów. Jednocześnie większa odpowiedzialność ma spaść na konkretne osoby.

Inna kara może polegać natomiast na tym, aby ekipa z Allianz Stadium została wyeliminowana z europejskich pucharów na kolejną kampanię. Gdyby taki stan rzecz został odwzorowany w rzeczywistości, można sobie wyobrazić, że Juventus zostałby ukarany odjęciem 12 punktów, co skutkowałoby tym, że turyńska ekipa zostałaby wypchana poza strefę miejsc premiowanych grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W miniony piątek Juventus otrzymał akt skierowania w sprawie tzw. “manewru płacowego”. Sąd Federalny będzie teraz musiał wyznaczyć rozprawę do 19 czerwca (trzydzieści dni od otrzymania aktu przekazania sprawy). Juve ryzykuje szereg sankcji o różnej surowości: od ostrzeżenia, przez grzywnę, aż po karę odjęcia punktów w tabeli ligi włoskiej. Istnieje konkretne ryzyko, że wyrok pierwszej instancji zapadnie do 30 czerwca: w tym przypadku sankcje zostałyby zastosowane do aktualnej tabeli mistrzowskiej, w przeciwnym razie wszystko zostałoby przełożone na kampanie 2023/2024 w Serie A.

