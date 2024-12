Inter Mediolan zamierza przedłużyć umowę z Simonem Inzaghim. Choć obowiązuje ona do 2026 roku, niebawem mogą ruszyć prace nad dwuletnim przedłużeniem - informuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter chce dalej pracować z Inzaghim

Simone Inzaghi może wkrótce przedłużyć swoją umowę z Interem Mediolan. Nerazzurri są zachwyceni postawą swojego szkoleniowca i chcą go związać z klubem na dłużej. Imponujące wyniki i świetna gra Interu w tym roku przekonały władze klubu, że Inzaghi jest odpowiednim człowiekiem na stanowisku trenera. Obecna umowa Włocha wygasa w 2026 roku, jednak już teraz trwają rozmowy na temat przedłużenia kontraktu o kolejne dwa lata.

Inzaghi, który przejął stery w Interze w 2021 roku, szybko zyskał zaufanie zarówno kibiców, jak i władz klubu. Pod jego wodzą Nerazzurri zdobyli mistrzostwo Włoch i dotarli do finału Ligi Mistrzów, prezentując znakomitą formę. Przedłużenie kontraktu z Inzaghim byłoby sygnałem, że Inter buduje długofalowy projekt. Włoski szkoleniowiec ma jasną wizję gry i potrafi zmotywować swoich piłkarzy do osiągania najwyższych celów. Byłaby to również świetna reakcja na doniesienia medialne, łączące szkoleniowca z pracą w Premier League.

Inzaghi stworzył w Mediolanie czołową drużynę w całej Europie. Świadczą o tym chociażby znakomite wyniki w Lidze Mistrzów. W tym sezonie Inter liczy na obronę mistrzowskiego tytułu. W piętnastu meczach zgromadził 34 punkty i zajmuje trzecią lokatę. Ma dwa zaległe spotkania, których wygranie pozwoli im wskoczyć na fotel lidera Serie A.