IMAGO / BSR Agency Na zdjęciu: Hirving Lozano

Latem zeszłego roku dobiegła końca przygoda Hirvinga Lozano z Napoli

Po kilku miesiącach od odejścia, Meksykanin opowiedział o swoim byłym klubie

Z ust 28-latka padło wiele konkretnych słów

Hirving Lozano atakuje Napoli

Przed rozpoczęciem sezonu zakończyła się przygoda Hirvinga Lozano w Napoli. Reprezentant Meksyku zdecydował się opuścić “Azzurrich” i wrócić do PSV Eindhoven. 28-latek całkiem solidnie prezentuje się w tym sezonie, bowiem udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć trzy asysty.

Ostatnio Hirving Lozano udzielił wywiadu serwisowi “Mola TV”. Meksykański skrzydłowy poruszył tam temat Napoli. 28-latek nie gryzł się w język i postanowił zaatakować swojego byłego pracodawcę. Z jego ust padły konkretnie zarzuty.

– Dokonano wielu błędnych wyborów, co teraz widzimy na boisku. Dokonano zbyt wielu złych wyborów przed rozpoczęciem sezonu. Chcieli obniżyć pensje i inne ważne rzeczy, ale okazało się to negatywne w skutkach. To ogromny problem, dlatego zespół jest taki, jak jest – powiedział Lozano.

