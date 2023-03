fot. PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard

Herve Renard wciąż pozostaje selekcjonerem reprezentacji Arabii Saudyjskiej

Wkrótce może się to zmienić, bowiem jest on jednym z faworytów do objęcia kobiecej kadry Francji

Francuz zasłynął przy okazji mistrzostw świata w Katarze

Renard rozpocznie pracę w kobiecej piłce?

Nazwisko Herve Renarda znalazło się na ustach wielu przy okazji zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Prowadzona przez niego reprezentacja Arabii Saudyjskiej sprawiła ogromną sensację i w pierwszym meczu fazy grupowej ograła Argentyńczyków. Później jednak nie poradziła sobie z kolejnymi wyzwaniami, a po porażkach z Polską i Meksykiem pożegnała się z mundialem.

O Renardzie jeszcze długo mówiono w kontekście objęcia którejś z europejskich reprezentacji. Był nawet przymierzany do pracy z “Biało-Czerwonymi”, na co naciskał sam zainteresowany. Zgłaszał on nawet swoją kandydaturę belgijskiej federacji, lecz ostatecznie pozostał na stanowisku trenera Saudyjczyków.

Nie oznacza to jednak, że doczeka w tej roli do kolejnej międzynarodowej imprezy. RMC Sport donosi, że Renard może zmienić pracę, jednak ta opcja jest bardzo zaskakująca. Uważa się go bowiem za jednego z głównych kandydatów do objęcia kobiecej reprezentacji Francji, gdzie coraz gorzej stoją notowania Corinne Deacon.

Renard nie miał dotychczas styczności z kobiecą piłką, natomiast na jego korzyść działa ogromne doświadczenie w pracy z drużynami narodowymi.

Zobacz również: