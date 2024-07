Thierry Henry potwierdza. Juventus zablokował powołanie na wielki turniej

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Thierry Henry

Juventus zablokował powołania Khephrena Thurama

Pod koniec lipca rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Podczas największej sportowej imprezy nie zabraknie turnieju piłkarskiego, z którym duże nadzieje wiążą gospodarze. Reprezentacja Francji jest jednym z faworytów do złotego medalu.

Tymczasem Thierry Henry poinformował, że na turniej nie pojedzie jeden z najważniejszych piłkarzy. Powołanie Khephrena Thurama zablokował Juventus, który obecnie jest w trakcie finalizacji transferu zawodnika.

– Zawodnicy nie zostali jeszcze poinformowani, mamy czas do północy, aby przedstawić listę. Odszedł jeden zawodnik, Khephren Thuram. Klub, do którego ma odejść (Juve), jest przeciwny jego przybyciu. To bardzo trudne z punktu widzenia tego, co reprezentuje – powiedział selekcjoner drużyny olimpijskiej.

Fabrizio Romano już wczoraj (2 lipca) przekazał, że doszło do ustnego porozumienia między Niceą a Juventusem w sprawie umowy o wartości 20 mln euro. Khephren Thuram ze Starą Damą ma podpisać umowę do 30 czerwca 2029 roku. Niebawem piłkarz przejdzie oficjalne testy medyczne, które ostatecznie zdecydują o transferze.

