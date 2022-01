Pressfocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Wizerunek selekcjonera reprezentacji Anglii, Garetha Southgate`a był bezprawnie wykorzystywany w reklamie jednej z kryptowalut. Otoczenie 52-letniego szkoleniowca zamierza podjąć w tej sprawie stosowane kroki prawne.

Wizerunek Garetha Southgate pojawiał się w reklamie jednej z kryptowalut, wysyłanych do milionów Anglików

Selekcjoner reprezentacji Anglii miał też wziąć udział w programie Ellen DeGeneris

Sęk w tym, że 52-letni szkoleniowiec nigdy nie reklamował żadnej z platform kryptowalutowych

Southgate milionerem dzięki platformie kryptowalut

Miliony Anglików w ostatnim czasie otrzymały maila informującego o gigantycznym sukcesie finansowym, jaki miał odnieść selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate. Tajemnicą jego bogactwa miała być inwestycja na jednej z platform kryptowalutowych. 52-latek miał również wystąpić w kultowym talk-show prowadzonym przez samą Ellen DeGeners, w którym miał się podzielić z widzami sekretami skutecznych inwestycji.

I choć faktycznie opiekun wicemistrzów Europy 2020 może się pochwalić niemałymi apanażami (ok. 3 mln funtów rocznie, umowę z FA ma podpisaną do 2024 r.), to jednak mają one związek tylko i wyłącznie z boiskiem. Stąd też Southgate zamierza podjąć kroki prawne przeciwko twórcom reklamy, którzy bezprawnie i bezpodstawnie wykorzystali jego wizerunek.

– Szczegóły dotyczące pana Southgate`a w tej historii są zupełnie nieprawdziwe. Jego nazwisko zostało użyte bez pozwolenia, stąd też otoczenie selekcjonera zasięgnie opinii prawnej w tej sprawie – powiedział rzecznik prasowy, trenera Synów Albionu.

