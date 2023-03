fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Reprezentacja Hiszpanii wchodzi w erę Luisa de la Fuente

Nowy selekcjoner La Furia Roja zdecydował się na wybranie nowego kapitana

Opaskę na ramieniu będzie nosił Alvaro Morata

Doświadczony napastnik kapitanem reprezentacji Hiszpanii

Reprezentacja Hiszpanii zaczyna pod koniec miesiąca rywalizację o awans na mistrzostwa Europy. Pierwszym rywalem podopieczny Luisa de la Fuente będzie Norwegia z niesamowitym Erlingiem Haalandem, a kilka dni później na drodze Hiszpanów stanie Szkocja.

Opiekun hiszpańskiej ekipy ujawnił, że opaskę kapitana nosić będzie zawodnik z największą liczbą występów w drużynie narodowej.

– To od dawna ustalone kryterium. Czuję się komfortowo, pracując ze wszystkimi zawodnikami. Odkąd objąłem to stanowisko, lubię nadawać kapitanowi osobisty charakter. Jestem bardzo spokojny o wybranych kapitanów. Teraz będzie to rola: Alvaro Moraty, Rodriego i Dani Carvajala – powiedział de la Fuente cytowany przez portal. As.com.

Sergio Busquets był wcześniej kapitanem reprezentacji Hiszpanii. Pomocnik FC Barcelony podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Jego następcy Koke i Jordi Alba nie zostali natomiast powołania na marcowe zgrupowanie.

Czytaj więcej: Selekcjoner Hiszpanów skomentował swoje pierwsze powołania