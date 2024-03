Roy Keane znajduje się na krótkiej liście kandydatów do roli selekcjonera reprezentacji Irlandii. Były piłkarz Manchesteru United spotkał się z przedstawicielami Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej - informuje portal Irish Examiner

Roy Keane może wrócić do pracy w roli trenera

Irlandczyk jest głównym kandydatem do pracy z rodzimą reprezentacją

Aktualnie reprezentacja Irlandii prowadzona jest przez tymczasowego trenera

Roy Keane ma zostać selekcjonerem reprezentacji Irlandii

Reprezentacja Irlandii poszukuje nowego selekcjonera. Głównym kandydatem do pracy z rodzimą drużyną narodową jest Roy Keane. Legenda Manchesteru United według informacji portalu Irish Examiner spotkała się aż trzy razy z zarządem Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej.

Keane ma spore doświadczenie w pracy z reprezentacją, bowiem w latach 2013-2018 był asystentem ówczesnego selekcjonera – Martina O’Neilla. Gdyby zatrudnienie 52-latka doszło do skutku, to na ławce trenerskiej zastąpiłby innego piłkarza Czerwonych Diabłów. Aktualnie John O’Shea pełni funkcję tymczasowego trenera.

Irlandia bez stałego selekcjonera jest od 31 grudnia 2023 roku. Wtedy Stephen Kenny odszedł z reprezentacji ze względu na wygaśnięcie kontraktu. W ostatnich eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024 The Boys in Green rywalizowali w grupie B, gdzie zajęli dopiero 4. miejsce za plecami Francji, Holandii oraz Grecji.