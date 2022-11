Rosja rozważa opuszczenie struktur UEFA

fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Rosji

Rosyjska Federacja Piłkarska traci cierpliwość i rozważa opuszczenie struktur UEFA na rzecz dołączenia do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej.

Rosyjskie drużyny narodowe oraz klubowe nie mogą brać udziału w rozgrywkach europejskich

To skutek sankcji, które UEFA nałożyła po ataku na Ukrainę

Rosyjska Federacja Piłkarska rozważa dołączenie do AFC

Rosja przestanie grać w Europie?

W lutym tego roku rozpoczęła się zbrojna napaść Rosji na Ukrainę, która trwa do dzisiaj. Świat znacząco potępił działania agresora, a konsekwencje wobec niego podjęło również środowisko piłkarskie. Rosja została ukarana szeregiem sankcji, wśród których znalazło się także zawieszenie przez UEFA.

Na skutek tej decyzji rosyjskie drużyny narodowe oraz klubowe zostały wykluczone z rozgrywek międzypaństwowych. Kluby z Rosji nie mogą brać udziału w meczach Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy, zaś reprezentacja “Sbornej” nie znajdzie się w eliminacjach do EURO 2024.

Ten stan utrzymuje się już od kilku miesięcy i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miał się zmienić. Rosyjska Federacja Piłkarska traci cierpliwość i rozważa poważne kroki, których celem miałoby być opuszczenie struktur UEFA i przejście do Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej. Informacje “L’Equipe” potwierdził prezes związku Aleksandr Diukow. Przyznał ponadto, że dotychczas nie doszło do żadnych rozmów.

– Kilka miesięcy temu powiedziałem, że myślenie o grze w Azji jest przedwczesne, ale teraz jest to okazja, którą powinniśmy rozważyć – powiedział.

Reprezentacja Rosji została również wykluczona z baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. Miała w nich zmierzyć się z Polską.

