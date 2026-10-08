Ronaldo pożegnał Messiego. Piękna słowa

Cristiano Ronaldo nie zapomniał o Leo Messim. Zdecydował się pożegnał Argentyńczyka, który zakończył karierę w reprezentacji. Zrobił to za pomocą mediów społecznościowych.

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Lionel Messi

Messi zakończył karierę w kadrze. Ronaldo zareagował

Leo Messi w nocy z wtorku na środę (6/7 października) po raz ostatni zagrał w barwach reprezentacji Argentyny. Legendarny piłkarz zdecydował się zakończyć karierę w kadrze. Jego ostatnim występem był mecz towarzyski z reprezentacją Beninu. Albicelestes pokonali rywali (3:0).

Messi nie tylko zaliczył dwie asysty, ale również strzelił bramkę, która była jego ostatnim trafieniem w narodowych barwach. Piękny rozdział w narodowych barwach zakończył się na 208 meczach, w których strzelił 126 goli. W tym czasie wygrał mistrzostwo świata i dwa razy Copa America.

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W mediach społecznościowych pod adresem Messiego kierowane są pożegnalne słowa wielu wybitnych piłkarzy. Zakończenie kariery w kadrze nie uszło uwadze Cristiano Ronaldo, który również zwrócił się bezpośrednio do Argentyńczyka. Pod jego postem na Instagramie umieścił komentarz, który momentalnie zrobił furorę w internecie. Przez prawie dwie dekady Messi i Ronaldo rywalizowali między sobą o miano najlepszego na świecie.

– Leo, przez tyle lat broniłeś barw swojego kraju, a twoja historia pozostanie z nami na zawsze. Masz mój ogromny szacunek za wszystko, co osiągnąłeś z reprezentacją Argentyny. Ściskam cię – napisał Cristiano Ronaldo w mediach społecznościowych.

Messi i Ronaldo to dwóch najwybitniejszych zawodników w XXI w., ale także jedni z najlepszych piłkarzy w historii. Choć media często próbowały przedstawiać ich relację w formie konfliktu, piłkarze przyznawali, że nie ma pomiędzy nimi złej krwi.