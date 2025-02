Didier Deschamps ma kontrakt ważny z Francuską Federacją Piłkarską do końca lipca 2026 roku. 56-latek ostatnio pozwolił sobie na wskazanie kandydata na swojego następcę.

Zidad według Deschampsa doskonałym kandydatem

Didier Deschamps w przyszłym roku zakończy swoją przygodę z reprezentacją Francji. Jak na razie na koncie 56-latka są między innymi takie sukcesy jak triumf na mistrzostwach czy w Lidze Narodów UEFA. Deschamps wygrał też mistrzostwo Ligue 1 jako trener Olympique Marsylia i awansował z Juventusem z Serie B do Serie A. Ostatnio wypowiedział się natomiast o kandydacie na swojego następcę.

– Darzymy się nawzajem dużym szacunkiem. Ostatni raz widzieliśmy się latem 2023 roku, powinniśmy się spotkać ponownie przyszłego lata – rzekł Dider Deschamps cytowany przez L’Equipe.

– Zizou jest doskonałym kandydatem na stanowisko trenera reprezentacji Francji. Naturalnym i dodałbym, oczekiwanym. Niemniej nie wiem, czy on tego chce – dodał Francuz.

Deschamps objął stery nad reprezentacją Francji w lipcu 2012 roku. Jak na razie prowadził drużynę narodową w 165 spotkaniach, notując bilans na poziomie 2.12 punktu na mecz. Wcześniej notował natomiast ciekawą karierę piłkarską. Bronił barw między innymi takich ekip jak: Juventus, Chelsea czy Valencia.

Reprezentacja Francji do gry w 2025 roku wróci już w marcu. Swój pierwszy mecz rozegra 20 marca z Chorwacją w Lidze Narodów UEFA. Stawką tego spotkania będzie awans do Final Four rozgrywek.