Pululu zmienił zdanie. Zwrot akcji ws. wyboru reprezentacji

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Afimico Pululu skłania się ku grze dla Demokratycznej Republiki Konga

Afimico Pululu to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w PKO BP Ekstraklasie. Napastnik trafił do Jagiellonii Białystok latem 2023 roku i był jedną z głównych postaci w zespole, który w poprzednim sezonie świętował zdobycie mistrzostwa Polski. Fantastyczna forma przykuła uwagę nie tylko drużyn z topowych lig w Europie, ale także selekcjonerów drużyn narodowych.

Z racji tego, że urodził się w Angoli, a jego rodzina pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, miał prawo wyboru, w jakiej reprezentacji chce grać. Decyzję podjął na początku marca, a swój wybór uzasadnił w rozmowie z Goal.pl. Dwa miesiące temu otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Angoli, lecz ostatecznie nie pojawił się na zgrupowanie z powodu kontuzji.

Zobacz wideo: Legia i Jagiellonia zarobiły ogromne pieniądze

Teraz wszystko wskazuje na to, że zmienił zdanie ws. wyboru reprezentacji. Jak donosi serwis africafootunited.com Afimico Pululu nie myśli już o grze dla Angoli, lecz chce bronić barw Demokratycznej Republiki Konga. Co ciekawe do takiego rozwiązania miał go namawiać Cedric Bakambu, czyli piłkarz Realu Betis po jednym z ćwierćfinałowych spotkań w Lidze Konferencji.

🚨 AfricaFootUnited podaje, że Amifico Pululu zrezygnował z reprezentowania Angoli 🇦🇴 i obecnie chce grać dla 🇨🇩 DR Konga. Namawiać go ma Bakambu.



Atakujący Jagiellonii dostał powołanie na ostatnie zgrupowanie kadry Czarnych Antylop, ale nie pojechał na nie z powodu kontuzji. pic.twitter.com/ICm4X4Fzjd — Afrykański Futbol (@AfrykanskiF) May 3, 2025

Niewykluczone, że Pululu już w czerwcu otrzyma kolejne powołanie do reprezentacji, lecz tym razem będzie to DR Konga. Tamtejsza kadra zajmuje 1. miejsce w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026, więc niewykluczone, że perspektywa gry na mundialu odegrała dużą rolę w decyzji snajpera Jagiellonii.