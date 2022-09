fot. PressFocus Na zdjęciu: Walerij Karpin

Reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w losowaniu grup eliminacyjnych do EURO 2024, co będzie miało miejsce już 9 października we Frankfurcie nad Menem. Informacje w tej sprawie przekazał prezydent Ukraińskiej Federacji Piłki Nożnej – Andrij Pawełko.

Reprezentacja Rosji przegapi kolejną wielką imprezę piłkarską

Sbornej zabraknie nie tylko na mundialu w Katarze, ale także na Euro w Niemczech

Informacje w sprawie przekazał prezydent Ukraińskiej Federacji Piłki Nożnej

Euro w Niemczech bez Rosji

Reprezentacja Rosji została wykluczona z wszystkich rozgrywek FIFA i UEFA po tym, jak zaczęła się agresja wojsk rosyjskich na Ukrainie. Na dzisiaj nie wygląda na to, aby Sborna wróciła do rywalizacji z najlepszymi w Europie i na świecie. Ostatnio na temat udziału reprezentacji Rosji w najważniejszych piłkarskich imprezach na świecie wypowiedział się sternik Ukraińskiej Federacji Piłki Nożnej.

“Rosjanie po prostu nie mają się, na co przygotować. Zgodnie z oczekiwaniami Rosja nie będzie 9 października we Frankfurcie w Niemczech. Przynajmniej do 2024 roku nie będzie brała udziału w oficjalnych międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich. Euro 2024 odbędzie się bez Rosji” – napisał na jednym z portali społecznościowych Andrij Pawełko.

Najbliższe Mistrzostwa Europy odbędą się w Niemczech. Turniej rozgrywany będzie od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku. Euro 2024 będzie imprezą, w której wezmą udział 24 drużyny.

