Hansi-Dieter Flick po kolejnej porażce reprezentacji Niemiec musi mierzyć się z krytyką. W momencie, gdy były trener przejmował stery nad drużyną narodową, były rozdmuchane duże oczekiwania względem reprezentacji Niemiec. Fakty są takie, że Die Mannschaft nie potrafią wygrać od pięciu spotkań i wystartował giełda nazwisk do zastąpienia doświadczonego trenera.

fot. Imago / Kirchner / David Inderlied Na zdjęciu: Hansi Flick

Reprezentacja Niemiec ostatnio znalazła się w kryzysie

Bild zaczął głośno zastanawiać się nad przyszłością Hansiego Flicka w kadrze

Wystartowały jednocześnie spekulacje związane z wyborem ewentualnego nowego selekcjonera Die Mannschaft

Flick nie potrafi uwolnić potencjału w reprezentacji Niemiec

Hansi-Dieter Flick przejął stery nad reprezentacją Niemiec w sierpniu 2021 roku. W każdym razie pod wodzą 58-latka piłkarze w drużynie narodowej nie wykonali kroku do przodu. Mając na uwadze to, że Niemcy będą gospodarzami przyszłorocznych mistrzostw Europy, to na dzisiaj czterokrotni mistrzowie świata nie wyróżniają się pewnością siebie.

Bild zaczął zastanawiać się nad przyszłością Flicka w reprezentacji Niemiec. Jednocześnie zaczęły się poważne rozważania, kto mógłby zastąpić byłego szkoleniowca Bayernu Monachium.

Największe szanse na przejęcie sterów po Flicku ma Julian Nagelsmann. W każdym razie to nie jedyna opcja dla reprezentacji Niemiec. Wysoko mogą stać też akcje: Miroslava Klose, Matthiasa Sammera, Rudi Vollera, czy Juergena Klinsmanna. W kontekście kadry źródło wskazało też Lothara Matthausa.

Największym marzeniem niemieckich kibiców jest natomiast Juergen Klopp, którego Bild też wymienia. W każdym razie ewentualnego zatrudnienie menedżera Liverpoolu przez sterników Niemieckiej Federacji Piłkarskiej wydaje się bardzo mało prawdopodobne.

Według dziennikarzy popularnego niemieckiego medium może być też rozważana opcja zagraniczna. Gdyby takie rozwiązanie miało zostać wzięte pod uwagę, to pierwszymi wyborami mogliby być: Oliver Glasner, Louis Van Gaal, czy Zinedine Zidane.

