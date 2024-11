Deschamps zrezygnował z Kyliana Mbappe. Szok we Francji

ANP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Didier Deschamps

Deschamps nie powołał Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe nie pojawił się na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Francji i wydawało się, że jest to jednorazowa sytuacja. Tymczasem Didier Deschamps zrezygnuje z gwiazdora Realu Madryt również przy okazji listopadowych meczów. Ze słów selekcjonera wynika, że sam napastnik chciał przyjechać na kadrę.

– Miałem z nim wiele rozmów. Przemyślałem to i podjąłem decyzję dotyczącą tego zgrupowania. Uważam, że tak będzie lepiej. Nie będę się tłumaczyć – zaczął selekcjoner Francuzów.

– Mogę wam powiedzieć, że Kylian Mbappé chciał przyjechać. Po drugie, nie bierzemy pod uwagę problemów poza sportowych, ponieważ istnieje domniemanie niewinności. To jest jednorazowy wybór na to zgrupowanie związany z dwoma meczami, które nas czekają – wytłumaczył Deschamps cytowany przez serwis Foot Mercato.

To z pewnością nie jest najłatwiejszy okres w karierze Kyliana Mbappe. Francuski gwiazdor nie przekonuje swoją grą w Realu Madryt, za co coraz częściej spotykają go głosy krytyki. Być może spokojne treningi w przerwie reprezentacyjnej pozwolą mu na powrót do dawnej formy.

Kadra reprezentacji Francji na listopadowe mecze

Bramkarze: Samba (RC Lens), Chevalier (Lille), Maignan (AC Milan)

Obrońcy: Koundé (FC Barcelona), Saliba (Arsenal), Clauss (OGC Nice), Theo Hernández (AC Milan), W. Fofana (Chelsea), Upamecano (Bayern Monachium), Digne (Aston Villa), Konaté (Liverpool)

Pomocnicy: Guendouzi (Lazio), Zaïre-Emery (PSG), Rabiot (Marsylia), Camavinga (Real Madryt), Kanté (Al-Ittihad), Koné (AS Roma)

Napastnicy: Thuram (Inter), Olisé (Bayern Monachium), Nkunku (Chelsea), Barcola (PSG), Kolo-Muani (PSG), Dembélé (PSG).

Czytaj dalej: FC Barcelona rezygnuje z wielkiego transferu. Flick powiedział “stop”