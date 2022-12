fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Reprezentacja Hiszpanii zawiodła na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Wyszła z grupy z drugiego miejsca, a z całego turnieju odpadła już w 1/8 finału, gdzie po serii rzutów karnych musiała uznać wyższość Marokańczyków. Ten wynik sprawił, że z pracą pożegnał się Luis Enrique.

52-latek był selekcjonerem Hiszpanii od 2018 roku. Nie była to przygoda owiana sukcesami, bowiem na poprzednich Mistrzostwach Europy dotarł do półfinału, a tegoroczny mundial również zakończył przedwcześnie.

Enrique przyznał, że jest zawiedziony osiąganymi wynikami. Jego zdaniem hiszpańska kadra miała potencjał na wygranie któregoś z turniejów.

– Jest mi smutno, że nie wygraliśmy żadnego mistrzostwa. Mieliśmy grupę z dużą jakością. Myślałem, że możemy wygrać mistrzostwa świata, mieliśmy realną szansę. Naprawdę szkoda mi tych zawodników – stwierdził.

Teraz Enrique musi rozejrzeć się za nowym pracodawcą. Jak sam przekonuje, nastawia się na powrót do piłki klubowej, lecz nie zamierza podejmować pochopnych decyzji. Media zdążyły już połączyć jego nazwisko z możliwą pracą w Atletico Madryt.

– Nie sądzę, że poprowadzę jeszcze kiedyś jakąś reprezentację na mundialu. Mam teraz wyraźną chęć na to by zostać trenerem jakiegoś klubu. Jeśli nie pojawi coś bardzo dużego i interesującego to poczekam do następnego sezonu – zdradził swoje plany Enrique.

