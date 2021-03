El. MŚ: Francja umocniła się na prowadzeniu w grupie D

Reprezentacja Francji pokonała 1:0 Bośnię i Hercegowinę w spotkaniu w ramach eliminacji do mundialu w Katarze. Gola na wagę wygranej Trójkolorowych strzelił Antoine Griezmann, który traci już tylko siedemnaście trafień do Thierry’ego Henry’ego.

Bośniacy wysoko postawili poprzeczkę

Reprezentacja Francji miała zamiar wygrać swoje drugie spotkanie w ramach eliminacji do katarskiego mundialu. Podopieczni Didiera Deschampsa przystępowali do potyczki po wygranym boju z Kazachstanem (2:0). Z kolei Bośniacy ostatnio zaliczyli dwa remisy, kolejno z Finlandią (2:2) i Kostaryką (0:0). Tym samym Edin Dzeko i spółka mieli nadzieję na pierwsze zwycięstwo w 2021 roku.

W pierwszej części gry co prawda więcej prób pokonania bramkarza rywali podjęli Trójkolorowi, którzy też dominowali pod względem utrzymania przy piłce. Aczkolwiek więcej celnych strzał oddali gospodarze. Pierwszy strzał warty odnotowania miał miejsce w 24. minucie, gdy swoich sił spróbował Darko Todorovic, ale Hugo Lloris stanął na wysokości zadania.

Kolejną groźną okazję do strzelenia Bośniacy mieli w 26. minucie. Tym razem Anel Ahmedhodzic zdecydował się na uderzenie głową, ale piłka po jego próbie ostatecznie nie znalazła drogi do bramki. Po stronie francuskiej najbliższy szczęścia był w 44. minucie Raphael Varane. Chociaż defensor Realu Madryt miał klarowną okazję do strzelenia gola, to spudłował i do przerwy było 0:0.

Griezmann goni Platiniego

Po zmianie stron wynik rywalizacji został w końcu otwarty. Doszło do tego w 60. minucie, gdy piłkę do siatki po strzale głową skierował Antoine Griezmann. Było to 35. trafienie zawodnika w drużynie narodowej. Tym samym pod względem zdobytych bramek napastnik Barcelony wyprzedził w reprezentacji Francji Davida Trezegueta. Przed nim teraz Michele Platini, mogący pochwalić się 41 golami. Liderem pod względem zdobytych bramek jest Thierry Henry, mając 51 goli na koncie.

Do końca meczu wynik już się nie zmienił i reprezentacja Francja na trudnym terenie wywalczyła cenne trzy oczka, kończąc w dobrym stylu piłkarską wiosną w reprezentacyjnym wydaniu. Trójkolorowi z siedmioma punktami są liderem grupy D. Z kolei Bośniacy z oczkiem plasują się na czwartym miejscu. Kolejne spotkania Francuzi rozegrają już tuż przed startem Euro.