Fernando Santos zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Były trener kadry Portugalii wylądował już w kraju, a we wtorek dojdzie do oficjalnego ogłoszenia. Fabrizio Romano informuje, że PZPN zaoferował mu kontrakt do połowy 2026 roku. Fernando Santos będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski Portugalczyk nie podpisał jeszcze umowy PZPN zaoferował mu kontrakt do połowy 2026 roku PZPN

