Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema 24 listopada usłyszy wyrok w sprawie, w której jest oskarżony o szantażowanie Mathieu Valbueny

Prezydent francuskiej federacji Noel Le Graet poinformował, że 33-letni napastnik nie zostanie wykluczony z kadry, nawet w przypadku wyroku skazującego

W ubiegłym roku Benzema wrócił do francuskiej kadry po sześcioletniej przerwie

Benzema czeka na wyrok

33-letni Karim Benzema jest oskarżony o szantażowanie seks taśmą swojego byłego kolegi z drużyny narodowej Mathieu Valbueny. Proces, w którym sam napastnik nie bierze udziału ze względów zawodowych, rozpoczął się w ubiegłym miesiącu. Sąd wyrok w tej sprawie ma wydać 24 listopada, a prokuratura domagają się ukarania Benzemy karą 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 75 tysięcy euro grzywny. Sam reprezentant Francji nie przyznaje się do żadnego z postawionych mu zarzutów.

W ostatnim czasie pojawiły się pytania, czy Benzema będzie mógł nadal reprezentować Francji, jeżeli zostanie uznany za winnego. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Francuskiej Federacji Piłkarskiej Noel Le Graet, który zapowiedział, że decyzja o tym czy piłkarz będzie powoływany będzie należała tylko i wyłączni do selekcjonera Didiera Deschampsa.

– Trener nadal będzie odpowiedzialny za powołania, a Karim Benzema nie zostanie wykluczony z powodu ewentualnego wyroku sądowego. Powołanie lub jego brak do reprezentacji Francji nie będzie związane z wyrokiem – powiedział Le Graet, cytowany przez ESPN. – Nigdy nie będę interweniował w tej sprawie. To do trenera Didiera Deschampsa należy rozważenie, czy ze sportowego punktu widzenia Benzema jest w stanie grać dla Les Blues – dodał.

Benzema stracił miejsce we francuskiej kadrze w następstwie skandalu, nazwanego “aferą z seks taśmą”, ale wrócił do niej po sześciu latach przerwy, tuż przed ubiegłorocznymi Mistrzostwa Europy. Do tej pory rozegrał w kadrze 92 spotkania, zdobywając 33 bramki.

