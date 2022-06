Znamy termin meczu o Superpuchar Polski

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o dacie rozegrania meczu o Superpuchar Polski. Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa zostało zaplanowane na sobotę 9 lipca.

9 lipca zostanie rozegrany mecz o Superpuchar Polski

O trofeum Lech Poznań rywalizował będzie z Rakowem Częstochowa

Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Lecha Poznań

Lech zagra z Rakowem 9 lipca

W meczu o Superpuchar Polski zmierzy mistrz Polski, Lech Poznań ze zwycięzcą Pucharu Polski Rakowem Częstochowa. Kolejorz mistrzowski tytuł zapewnił sobie dopiero w przedostatniej kolejce PKO Ekstraklasy, dzięki wpadce podopiecznych Marka Papszuna w meczu z Zagłębiem Lubin. Trzeba przyznać, że walka o mistrzostwo w zeszłym sezonie była zdecydowanie najciekawsza na przestrzeni ostatnich lat.

To, co nie udało się ekipie z Częstochowy w rozgrywkach ligowych, udało się w Pucharze Polski. W decydującym starciu na Stadionie Narodowym Raków pokonał późniejszego mistzra Polski 3:1. Bramki dla zawodników Papszuna zdobywali Vladislavs Gutkovskis, Mateusz Wdowiak i Ivi López. Honorowe trafienie dla Kolejorza zaliczył Joao Amaral. Częstochowianie w drodze do finału pokonali między innymi Legię Warszawa, Arkę Gdynia i Termalikę.

Zaplanowane na 9 lipca spotkanie o Superpuchar Polski odbędzie się na stadionie Lecha Poznań. Początek o godzinie 20:10. Tydzień później zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy.

W roku 2021 Raków Częstochowa pokonał w meczu o Superpuchar Polski Legię Warszawa. Regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 1:1, a w rzutach karnych lepsi okazali się częstochowianie, którzy zwyciężyli 4:3.

