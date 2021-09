Grająca na co dzień na czwartoligowych boiskach Wieczysta Kraków awansowała do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. W środowym meczu pierwszej rundy zespół Franciszka Smudy pokonał 2:1 pierwszoligowego Chrobrego Głogów.

Sen Wieczystej trwa nadal

Wieczysta, aby dotrzeć do tego etapu rozgrywek, musiała wcześniej zwyciężyć w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. W nagrodę otrzymała prawo do występów w szczeblu centralnym, gdzie jej pierwszym rywalem był pierwszoligowy Chrobry Głogów.

W zespole gospodarzy od pierwszej minuty zagrali nie tylko zawodnicy mający na swoim koncie wiele występów w Ekstraklasie, ale także byli reprezentanci Polski. W składzie Wieczystej pojawili się między innymi Łukasz Burliga, Sławomir Peszko czy Radosław Majewski. Chrobry nie mógł więc w żaden sposób lekceważyć swojego przeciwnika, który w ostatnich sezonach notuje awans za awansem i aktualnie jest również na dobrej drodze do awansu do trzeciej ligi.

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, choć inicjatywa w niej należała do czwartoligowca. Druga odsłona meczu świetnie rozpoczęła się jednak dla Chrobrego, który w 52. minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Paweł Tupaj, a asystę na swoje konto zapisał Ilków-Gołąb. Strata bramki nie podłamała jednak gospodarzy, którzy nie mając nic do stracenia ruszyli do ataku.

W 74. minucie Wieczysta dopięła swojego i doprowadziła do wyrównania. Po świetnym dograniu Majewskiego przed bramkę piłkę do siatki z bliska wpakował Jakub Bąk. Jak się okazało zawodnik ten okazał się bohaterem swojego zespołu, bowiem cztery minuty przed końcem regulaminowego czasu gry zdobył drugiego gola, wykorzystując fatalny błąd jednego z rywali.