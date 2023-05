PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Filip Mladenović oraz Yuri Ribeiro zostali ukarani przez PZPN

Ma to związek z zachowaniem obu piłkarzy podczas finału Pucharu Polski

Kosta Runjaić skomentował decyzje Komisji Dyscyplinarnej

“Nie jestem ani sędzią, ani adwokatem”

Legia Warszawa po konkursie rzutów karnych wygrała z Rakowem Częstochowa i sięgnęła po dwudziesty Puchar Polski w swojej historii. Po ostatnim gwizdku byliśmy świadkami skandalicznych wydarzeń, kiedy to m.in. Filip Mladenović uderzył trzech piłkarzy Medalików. Serba ukarano trzymiesięcznym zawieszeniem i grzywną w wysokości 120 000 zł.

Łagodniejsza kara spotkała innych zawodników, którzy również nie popisali się swoim zachowaniem – Yuriego Ribeiro oraz Jeana Carlosa – a wobec Iviego Lopeza wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Kosta Runjaić na konferencji prasowej przed 31. kolejką PKO BP Ekstraklasy zabrał głos na ten temat. – Ja oczywiście spodziewałem się kary i konsekwencji po tym, co zaszło w trakcie i po spotkaniu. Do tej pory nie słyszałem jednak żadnych informacji o konsekwencji dla drużyny z Częstochowy. Musimy poczekać do końca tej całej sprawy – powiedział Kosta Runjaić.

– Nie jestem ani sędzią, ani adwokatem. Nie posiadam takiej wiedzy, żeby dokładać swoje trzy grosze. Piłka jest po stronie naszego działu prawnego. Jeżeli znajdziemy jakiś punkt, do którego będzie można się przyczepić, to na pewno skorzystamy z dostępnych nam środków – dodał trener Legii Warszawa.