fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa pewnie pokonała we wtorek wieczorem Wisłę Płock w spotkaniu II rundy Fortuna Pucharu Polski. Po zakończeniu spotkania kilka słów na temat jego przebiegu wyraził szkoleniowiec 15-krotnych mistrzów Polski, który nie krył radości z powodu sukcesu swojego zespołu.

Legia Warszawa wróciła na zwycięski szlak

Wojskowi pokonali przekonująco Wisłę Płock (3:0) i awansowali do 1/8 finału fortuna Pucharu Polski

Kolejnego rywala w krajowym pucharze legioniści poznają w piątek

Kosta Runjaić po meczu z Wisłą Płock

Legia Warszawa wygrała w Płocku z miejscową Wisłą, rewanżując się Nafciarzom za porażkę sprzed kilku dni. Wówczas Wojskowi w spotkaniu ligowym przegrali z Wisłą (1:2).

– W piątek ciężko było nam zaakceptować ten wynik. Zagraliśmy dobry mecz, a przegraliśmy spotkanie. Dzisiaj od początku byliśmy lepszym zespołem. W pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. W drugiej odsłonie meczu przewagę miała drużyna z Płocka, ale to my awansowaliśmy do kolejnej rundy. Za nami trudny mecz, ale bardzo cieszę się z tego zwycięstwa – mówił Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

Zobacz także:

– Zagraliśmy bardzo dobrze zespołowo. Cieszę się z wysokiego poziomu Bartosza Kapustki. To prawdopodobnie jego najlepszy mecz w tym sezonie. O zwycięstwie zadecydowała kooperacja i współpraca całego zespołu. Moim zdaniem był to cięższy mecz od tego piątkowego, również ze względu na stan boiska – zaznaczył Niemiec.

Już w najbliższy weekend przed stołeczną ekipą trudne zadanie, bo Legia zmierzy się w spotkaniu 14. kolejki PKO Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się w sobotę o 17:30.

Czytaj więcej: Puchar Polski: Raków z kłopotami, derbowy triumf Legii, gol z połowy boiska – podsumowanie 1/16 finału