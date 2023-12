PressFocus/ Grzegorz Misiak Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

Raków Częstochowa i Cracovia w regulaminowym czasie gry 1/8 finału Pucharu Polski nie zdobyły bramek

W pierwszej połowie meczu przewagę mieli gospodarze, natomiast po zmianie stron do głosu doszły Pasy

Jedyny gol padł dopiero w dogrywce – w 93. minucie na listę strzelców wpisał się Milan Rundić

Puchar Polski. Raków triumfuje po golu po stałym fragmencie

Pierwsza połowa meczu Raków Częstochowa – Cracovia w 1/8 finału Pucharu Polski. to trzy celne strzały i zero goli. Gospodarzy wykazywali nieco większą ochotę do gry, ale przewagi nie potrafili udokumentować zdobyciem bramki. Lukas Hrosso po 45 minutach rywalizacji mógł cieszyć się z czystego konta. Po zmianie stron Słowak nadal nie musiał sięgać do siatki, a mistrzowie Polski tylko raz zmusili go do interwencji. Więcej okazji na trafienie wykreowały Pasy, jednak i podopieczni Jacka Zielińskiego nie byli w stanie udowodnić, że to oni zasługują na zwycięstwo.

Brak goli w regulaminowym czasie gry oznaczał dogrywkę. Już trzy minuty po wznowieniu zmagań Milan Rundić przytomnie zareagował w szesnastce i z strzałem z najbliższej odległości dał Medalikom prowadzenie. Udział w akcji wzięli także Bartosz Nowak, który dorzucił z narożnika boiska, i Stratos Svarnas – Grek dograł do strzelca.

Idealnie rozpoczęła się dogrywka dla @Rakow1921 ⚽️



Milan Rundić na 1⃣:0⃣! Cracovia odrobi straty? 🤔



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/RIr2AuZvfL — Polsat Sport (@polsatsport) December 6, 2023

Częstochowianie utrzymali korzystny wynik i awansowali do ćwierćfinału. W poprzedniej edycji dotarli aż do finału, gdzie musieli uznać wyższość Legii Warszawa.