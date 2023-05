PressFocus Na zdjęciu: Filip Mladenović

Do skandalicznego zachowania Filipa Mladenovicia doszło w trackie finału Pucharu Polski

Serb uderzył trzech zawodników Rakowa Częstochowa

Piłkarz miał już przeprosić rywali, ale kara i tak go nie ominie

Mladenović oficjalnie przeprosi

Nie milkną echa wtorkowego finału Fortuna Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Bo choć Legia Warszawa wygrała spotkanie po serii rzutów karnych, to znacznie więcej mówi się o incydencie, który miał miejsce już po ostatnim gwizdku. Wtedy doszło bowiem do awantury z udziałem Filipa Mladenovicia. Piłkarz Legii, co doskonale widać w licznych nagraniach uderza trzech zawodników Rakowa Częstochowa.

Teraz jednak miało dojść do refleksji wahadłowego “Wojskowych”. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego z “Interii”, piłkarz skontaktował się już z uderzonymi graczami Rakowa. Serb ma też w najbliższym czasie wydać oświadczenie z oficjalnymi przeprosinami.

🆕Filip Mladenović miał się już skontaktować z piłkarzami @Rakow1921, których uderzył podczas finału @PZPNPuchar. Piłkarz @LegiaWarszawa zamierza też opublikować oficjalne przeprosiny. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) May 4, 2023

To jednak nie spowoduje, że uniknie kary od PZPN-u. Podjęcie kroków i rozpoczęcie postępowania zapowiedział już Łukasz Wachowski – sekretarz generalny związku. W sprawie Filipa Mladenovicia będzie prowadzone odrębne postępowanie. Przyznam, że po raz pierwszy zetknąłem się z taką eskalacją agresji u piłkarza. Nie zamierzam ferować wyroków, ale zawodnik Legii powinien być przygotowany na dotkliwą karę – powiedział w rozmowie z Faktem.

