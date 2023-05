Mladenović jak awanturnik pod nocnym. “Pierwszy, drugi i trzeci cios” [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Mladenović

Nie brakowało nerwowej atmosfery w meczu Legia Warszawa – Raków Częstochowa w finale Fortuna Pucharu Polski

Profil TVP Sport na Twitterze opublikował materiał wideo z atakiem Filipa Mladenovicia na zawodników rywali

Sporo negatywnych komentarzy pojawiły się pod postem w kierunku serbskiego piłkarza

Mladenović z szansą na skandalistę roku 2023

Legia Warszawa po raz dwudziesty w historii wygrała Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa w konkursie rzutów karnych (6:5). W normalnym czasie gry i po dogrywce miał miejsce bezbramkowy remis. Tymczasem największy rozgłos spotkaniu przyniosła awantura z udziałem Filipa Mladenovicia.

Na profilu TVP Sport na Twitterze został opublikowany materiał wideo, na którym widać wyraźnie jak serbski zawodnik stołecznej ekipy atakował rywali. Jednocześnie Mladenović jest zagrożony dyskwalifikacją ze strony PZPN-u.

Piłkarz Legii niczym wytrawny pięściarz uderzał swoich przeciwników, a następnie odskakiwał i biegł przed siebie. W gronie graczy uderzanych przez Mladenovicia znaleźli się między innymi Wiktor Długosz i Jean Carlos.

𝐏𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐲, 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢 𝐢 𝐭𝐫𝐳𝐞𝐜𝐢 𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐌𝐥𝐚𝐝𝐞𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢𝐚 😲 Trzech piłkarzy Rakowa uderzonych przez obrońcę Legii! pic.twitter.com/V9jx4THKTB — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 3, 2023

Wszystko wskazuje na to, że Komisja Dyscyplinarna PZPN zajmie się sprawą, co będzie skutkowało dotkliwą karą dla piłkarza Legii. Mladenović ma kontrakt ważny z ekipą z Łazienkowskiej do końca czerwca tego roku.

