Co dalej z Janem Urbanem? To byłby sensacyjny ruch [NASZ NEWS]

Legia, kadra, czy…?

Jan Urban miał się po tym sezonie pożegnać z Górnikiem Zabrze, ale w klubie postanowiono, że nie ma co czekać i trener został zwolniony kilka dni temu. Jego następcą został Piotr Gierczak, a co z przyszłością Urbana? No właśnie. Tak naprawdę spekulacje na ten temat zaczęły się jeszcze zanim Urban stracił pracę. Wtedy najgłośniej mówiło się o możliwości przejścia legendarnego piłkarza do Legii Warszawa. Ba, niektóre źródła przekonywały nawet, że temat jest praktycznie domknięty.

Sam Urban w publicznych wypowiedziach nie zaprzeczał, że praca w Legii by go interesowała, zapewniając jednak przy okazji, że kontaktu ze strony warszawskiego klubu (jeszcze) nie było. W kontekście Legii mówi się jednak również o innych opcjach, choćby dzisiaj TVP Sport piórem Piotra Kamienieckiego informował, że klub z Ł3 zerka w stronę Aleksieja Szpilewskiego, białoruskiego trenera Arisu Limassol. To nie pierwszy raz, gdy Szpilewski łączony jest z Polską, a ta propozycja brzmi bardzo ciekawie.

Pytali nawet Afrykańczycy

Wracając jednak do Urbana. Wielu widziałoby go jako selekcjonera kadry, w roli następcy Michała Probierza. Tyle że nie wiadomo jeszcze jak się potoczą losy Probierza, a odpowiedź możemy poznać (być może) dopiero po barażach. Kolejne wieści łączyły Urbana z Cracovią (portal meczyki.pl), a Łukasz Olkowicz, dziennikarz portalu “Przegląd Sportowy/Onet” dorzucił, że o Urbana pytał nawet jeden z… afrykańskich klubów.



Tymczasem do goal.pl dotarły sensacyjne informacje, że w stronę Urbana miałaby też zerkać… Wieczysta Kraków! Ambitny drugoligowiec właśnie zwolnił Sławomira Peszkę i szuka kogoś na jego miejsce, bo ciężko uwierzyć, iż posadę na dłużej zachowa Rafał Jędrszczyk, asystent wspomnianego Peszki. Co ciekawe, Urban na co dzień mieszka w Krakowie, więc odległość w tym przypadku nie stanowiłaby żadnej przeszkody. Finanse tym bardziej, bo w Wieczystej Urban dostałby pewnie wyższy kontrakt niż w Górniku.

Kwiecień marzy o… Skorży?!

Inna sprawa, czy taka oferta w ogóle zainteresowałaby Urbana, który już nic nie musi. W niedawnej rozmowie z goal.pl przyznał, że równie dobrze może sobie po Górniku zrobić dłuższą przerwę. Natomiast co do Wieczystej, to niedawno dotarła do nas jeszcze bardziej sensacyjna plotka.



Wojciech Kwiecień, sponsor klubu, miałby sobie zamarzyć na ławce trenerskiej… Macieja Skorżę, który pracuje obecnie w Japonii. I choć ciężko uwierzyć, iż tak “gruby” trenerski ruch miałby nastąpić już teraz, to wydaje się, że prędzej czy później Wieczysta sięgnie po wielkie jak na nasze warunki nazwisko nie tylko na boisku, ale i na ławce trenerskiej.



A co do sytuacji w tabeli. Wieczysta po rozegraniu 27. kolejek zajmuje drugie, premiowane awansem miejscem, ale ma tyle samo punktów co trzecia w tabeli Polonia Bytom. Natomiast co do trenerskich roszad, to w przypadku krakowskiego klubu od dłuższego czasu spekuluje się również, że trenerem może zostać Kazimierz Moskal.