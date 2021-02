Marcelo Bielsa, ma kontrakt ważny z Leeds United do końca sezonu. Zrozumiałe jest to, że coraz częściej w angielskich mediach przewija się temat przyszłości Argentyńczyka. 65-latek po wygranym 3:0 starciu ekipy z Elland Road nad Southampton zabrał głos w tej sprawie.

Bielsa zabrał głos ws. swojej przyszłości w Leeds

Leeds United ma obecnie na swoim koncie 35 punktów w tabeli Premier League. Pawie plasują się na 10. pozycji na koncie. Do końca sezonu Leeds ma natomiast do rozegrania jeszcze 13 spotkań. Menedżer angielskiej ekipy dał do zrozumienia, że jego przyszłość jest uzależniona od tego, jak jego zespół zakończy sezon. Bielsa odniósł się do wypowiedzi, w której zakomunikował, że zostanie w klubie, jeśli zrealizuje plany postawione przed nim.

– Chciałem po prostu przypomnieć, że do końca sezonu pozostało jeszcze trochę spotkań, które mogą dać różne wnioski. Niewykluczone, że będą miały wpływ na ostateczne decyzje – mówił opiekun Pawi w rozmowie ze Sky Sports.

Jasne stanowisko Argentyńczyka

– W żaden sposób nie chcę stawiać się w korzystniejszej pozycji przed klubem. Jeśli klub zaproponuje mi przedłużenie kontraktu, a ja będę zwlekał, wydaje mi się, że będzie klarowne, co dalej. Klub wyrazi zainteresowanie i to nie będzie przypadek – zaznaczył Bielsa.

W najbliższą sobotę Leeds rozegra kolejne spotkanie ligowe. Rywalem Pawi będzie Aston Villa. Mecz zacznie się o 18:30. Ciekawostką jest fakt, że podopieczni argentyńskiego trenera wyprzedzają aktualnie o jeden punkt Arsenal, a do Tottenhamu tracą zaledwie oczko. Tymczasem do piątej Chelsea piłkarze Leeds tracą z kolei osiem punktów.



